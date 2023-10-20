Горуна: Точно знав, що карате на Олімпіаді-2028 не буде

Це питання до світової федерації карате

Джерело - Суспільне Спорт.

Український каратист Станіслав Горуна негативно ставиться до того, що карате не включено у програму Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі.

Про це заявив сам с спортсмен.

"У мене не було сподівань, що карате там буде. Точно знав, що у 2028 році його не буде. Це питання до Світової федерації карате, що його немає. Звичайно, що для нашого виду спорту це погана новина та тенденція. Сподіваюся, до Олімпіади у 2032 році в Австралії у нас зміниться керівництво федерації, і буде реальний діалог якийсь з Міжнародним олімпійським комітетом", – сказав Горуна.

Нагадаємо Україна виграла медальний залік Європейських ігор-2023 у карате.