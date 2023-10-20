Горуна - про чемпіонат світу з карате: Може бути останнім, може й не бути

Український каратист Станіслав Горуна вирішив брати участь у чемпіонаті світу з карате лише у командній першості через обмеженість можливості повноцінно тренуватися.

Про це заявив сам спортсмен.

"Моє особисте рішення, оскільки немає можливості повноцінно тренуватися і готуватися до таких турнірів. Було вирішено передати естафету молодому поколінню, яке таку можливість має.

Звичайно, спорт не на все життя. Треба поступово перемикатися на щось інше, шукати якусь роботу, стартапи, вести бізнес. Зараз моя задача - використати своє ім’я та монетизувати [його]. У світі карате я упізнаваний, і з цією місією їжджу по семінарах та розказую про ситуацію в Україні.

Чи буде чемпіонат світу останнім? Уявлення не маю. Може бути останнім, може й не бути. Наступного року буде складено план-календар, і я буду бачити по своїх можливостях, на яких турнірах зможу виступити, на яких - ні", - сказав Горуна.