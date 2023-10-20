Головне
Христич став головним тренером збірної України
18.10.2023 17:17 1124
Кривбас зіграє з Металістом 1925, Оболонь - із Зорею: розклад матчів УПЛ на 20 жовтня
Сьогодні 08:40 85
Завацька програла Діас в другому колі турніру у Тунісі
Сьогодні 08:08 107
Цуренко перемогла американку Лю в 2 колі турніру в Тунісі
Вчора 22:35 493
Україна здобула дві ліцензії на Олімпіаду-2024
Вчора 20:52 499
Київ-Баскет дотис Кривбас у Суперлізі України
Вчора 20:45 318
Дніпро переграв Старий Луцьк у матчі Суперліги
Вчора 16:41 423
УЄФА підтвердила перенесення матчу Маккабі Тель-Авів - Зоря
Вчора 16:16 470
УЄФА визначив результат перерваного через теракт матчу Бельгія - Швеція
Вчора 15:39 1114
Лунін може перейти у Селтік
Вчора 15:25 737
Прямі трансляції

Балта залишала розіграш Кубка виклику в 1/32 фіналу

Українська команда не змогла вийти до наступного раунду змагань
Сьогодні 08:24 185 0
Балта залишала розіграш Кубка виклику в 1/32 фіналу

Джерело - Чемпіон.

Український волейбольний клуб Балта вилетів з Кубка виклику з волейболу серед жінок.

У матчі-відповіді 1/32 фіналу наша команда поступилася азербайджанському Азерраїлу.

Дебютна зустріч "Балти" в єврокубках завершилась поразкою у трьох сетах. Для того, щоб вийти до наступної стадії турніру українська команда мала здобувати перемогу з рахунком 3:0 або 3:1.

Найбільш конкурентоспроможною стала перша партія, проте переможницями стали волейболістки Азерраїла - 25:23.

Надалі гості просто втримали рахунок та довели справу до перемоги.

Кубок виклику з волейболу (жінки).
1/32 фіналу (матч-відповідь)
18 жовтня

Балта (Україна) - Азерраїл (Азербайджан) 0:3 (23:25, 15:25, 19:25)

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 30344
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 29372
УЄФА визначив результат перерваного через теракт матчу Бельгія - Швеція УЄФА визначив результат перерваного через теракт матчу Бельгія - Швеція 1114
Усик відвідає бій Ф'юрі - Нганну Усик відвідає бій Ф'юрі - Нганну 799
Джошуа: У Ф'юрі точно є проблеми з психікою Джошуа: У Ф'юрі точно є проблеми з психікою 743
Стало відомо, скільки Мессі заробить за рік у МЛС Стало відомо, скільки Мессі заробить за рік у МЛС 885
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 32201
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25912
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21302
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 81073
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154649 7
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 29620