Балта залишала розіграш Кубка виклику в 1/32 фіналу

Джерело - Чемпіон.
Український волейбольний клуб Балта вилетів з Кубка виклику з волейболу серед жінок.
У матчі-відповіді 1/32 фіналу наша команда поступилася азербайджанському Азерраїлу.
Дебютна зустріч "Балти" в єврокубках завершилась поразкою у трьох сетах. Для того, щоб вийти до наступної стадії турніру українська команда мала здобувати перемогу з рахунком 3:0 або 3:1.
Найбільш конкурентоспроможною стала перша партія, проте переможницями стали волейболістки Азерраїла - 25:23.
Надалі гості просто втримали рахунок та довели справу до перемоги.
Кубок виклику з волейболу (жінки).
1/32 фіналу (матч-відповідь)
18 жовтня
Балта (Україна) - Азерраїл (Азербайджан) 0:3 (23:25, 15:25, 19:25)