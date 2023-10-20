Балта залишала розіграш Кубка виклику в 1/32 фіналу

Українська команда не змогла вийти до наступного раунду змагань

Джерело - Чемпіон.

Український волейбольний клуб Балта вилетів з Кубка виклику з волейболу серед жінок.

У матчі-відповіді 1/32 фіналу наша команда поступилася азербайджанському Азерраїлу.

Дебютна зустріч "Балти" в єврокубках завершилась поразкою у трьох сетах. Для того, щоб вийти до наступної стадії турніру українська команда мала здобувати перемогу з рахунком 3:0 або 3:1.

Найбільш конкурентоспроможною стала перша партія, проте переможницями стали волейболістки Азерраїла - 25:23.

Надалі гості просто втримали рахунок та довели справу до перемоги.

Кубок виклику з волейболу (жінки).

1/32 фіналу (матч-відповідь)

18 жовтня

Балта (Україна) - Азерраїл (Азербайджан) 0:3 (23:25, 15:25, 19:25)