Президент ФІА: Домінування у Формулі-1 траплялося дуже багато разів

ФІА не каратиме Ред Булл за успіх у Формулі-1.

Про це заявив президент ФІА Мохаммед бен Сулаєм.

"Домінування у Формулі-1 траплялося дуже багато разів - просто подивіться на Льюїса Гемілтона та Міхаеля Шумахера. Як її зупинити? Трохи грубо і неправильно – карати за успіх. Відкритий для пропозицій, якщо вважаєте, що є спосіб бути справедливим та демократичним, а не просто карати Макса та його команду чи будь-яку іншу команду.