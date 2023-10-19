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Президент ФІА: Домінування у Формулі-1 траплялося дуже багато разів

Мохаммед бен Сулаєм прокоментував домінування Ред Булл
Сьогодні 22:53 165 0
Президент ФІА: Домінування у Формулі-1 траплялося дуже багато разів
Фото: Getty Images
#Red Bull, #ФІА, #Формула 1

Джерело - autosport.com.

ФІА не каратиме Ред Булл за успіх у Формулі-1.

Про це заявив президент ФІА Мохаммед бен Сулаєм.

"Домінування у Формулі-1 траплялося дуже багато разів - просто подивіться на Льюїса Гемілтона та Міхаеля Шумахера. Як її зупинити? Трохи грубо і неправильно – карати за успіх. Відкритий для пропозицій, якщо вважаєте, що є спосіб бути справедливим та демократичним, а не просто карати Макса та його команду чи будь-яку іншу команду.

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Насправді ми всі тут прислухаємося до пропозицій. Але зараз в мене немає рішень. ФІА ні в якому разі не каратиме за успіх. Домінування одного пілота траплялося двічі протягом моєї каденції", - сказав бен Сулаєм.

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