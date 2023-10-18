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Україна може бойкотувати чемпіонат Європи через допуск росіян

Сьогодні 19:29 222 0
Україна може бойкотувати чемпіонат Європи через допуск росіян

Джерело - Суспільне Спорт.

Україна може бойкотувати чемпіонат Європи з дзюдо через допуск росіян.

Про це заявив головний тренер національної команди Віталій Дуброва.

"У п’ятницю зберемося з керівництвом федерації, будемо приймати рішення стосовно поїздки чи – ні. Але у нас вже придбані квитки, заброньований готель, триває підготовка до чемпіонату Європи. Сподівалися, що росіян все ж таки не допустять. Тим паче, що це Франція. Від початку війни французи не пускали їх у свою країну. Зараз бачимо, що, напевно, їм поставили візи, можливо якась інша ситуація. Ми остаточне рішення будемо приймати у п’ятницю.

  Міжнародна федерація дзюдо допустила 17 росіян на чемпіонат Європи

Я гадаю, що не варто забігати вперед. Після остаточного рішення будемо розробляти наступний план дій. З неділі у нас запланований заключний збір у Конча-Заспі перед чемпіонатом Європи. Далі команда їде в Австрію, потім у Японію. Але будемо дивитися по прийняттю остаточного рішення стосовно участі", - сказав Дуброва.

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