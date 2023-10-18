Україна може бойкотувати чемпіонат Європи з дзюдо через допуск росіян.

Про це заявив головний тренер національної команди Віталій Дуброва.

"У п’ятницю зберемося з керівництвом федерації, будемо приймати рішення стосовно поїздки чи – ні. Але у нас вже придбані квитки, заброньований готель, триває підготовка до чемпіонату Європи. Сподівалися, що росіян все ж таки не допустять. Тим паче, що це Франція. Від початку війни французи не пускали їх у свою країну. Зараз бачимо, що, напевно, їм поставили візи, можливо якась інша ситуація. Ми остаточне рішення будемо приймати у п’ятницю.