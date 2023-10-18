Міжнародна федерація дзюдо допустила 17 росіян на чемпіонат Європи

Джерело - Міжнародна федерація дзюдо.
17 представників росії (терористичної країни) отримали право виступити на чемпіонаті Європи з дзюдо.
Про це повідомляє IJF.
У нейтральному статусі зможуть виступити Рамазан Абдуллаєв, Гамзат Заірбеков, Яго Абуладзе, Мурад Чопанов, Данило Лаврентьєв, Тимур Арбузов, Мансур Лорсанов, Матвій Каніковський, Валерій Єндовіцький, Сабіна Гільязова, Христина Дудіна, Алеся Кузнєцова, Дар’я Курбонмамадова, Ксенія Галицька, Каміла Бадурова, Мадіна Таймазова та Дар’я Храмойкина.
Змагання відбудуться з 3 до 5 листопада у Франції.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!