Головне
Збірна України здобула вольову перемогу над Мальтою у кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:43 1411 1
Міжнародна федерація дзюдо допустила 17 росіян на чемпіонат Європи
Сьогодні 18:50 204
Мудрик може стати автором найкращого гола туру у кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 18:34 612
Христич став головним тренером збірної України
Сьогодні 17:17 439
Пятов та Ніколіні увійдуть до тренерського штабу Срни в Шахтарі
Сьогодні 16:50 426
Снігур вперше у кар’єрі вийшла у чвертьфінал турніру WTA
Сьогодні 15:53 374
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Сьогодні 14:18 534
Уболівальники збірної України обрали найкращого гравця матчу із Мальтою
Сьогодні 10:08 916
Мальта - Україна 1:3: огляд матчу
Сьогодні 08:37 1278
Визначився найкращий гравець матчу Україна - Мальта
Сьогодні 08:10 1545
Прямі трансляції

Міжнародна федерація дзюдо допустила 17 росіян на чемпіонат Європи

Змагання відбудуться з 3 до 5 листопада у Франції
Сьогодні 18:50 204 0
Міжнародна федерація дзюдо допустила 17 росіян на чемпіонат Європи

Джерело - Міжнародна федерація дзюдо.

17 представників росії (терористичної країни) отримали право виступити на чемпіонаті Європи з дзюдо.

Про це повідомляє IJF.

У нейтральному статусі зможуть виступити Рамазан Абдуллаєв, Гамзат Заірбеков, Яго Абуладзе, Мурад Чопанов, Данило Лаврентьєв, Тимур Арбузов, Мансур Лорсанов, Матвій Каніковський, Валерій Єндовіцький, Сабіна Гільязова, Христина Дудіна, Алеся Кузнєцова, Дар’я Курбонмамадова, Ксенія Галицька, Каміла Бадурова, Мадіна Таймазова та Дар’я Храмойкина.

Змагання відбудуться з 3 до 5 листопада у Франції.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Свято дитячого спорту під час війни: у Києві відбувся ювілейний Х Міжнародний турнір з чирлідингу RED FOXES CUP Свято дитячого спорту під час війни: у Києві відбувся ювілейний Х Міжнародний турнір з чирлідингу RED FOXES CUP 2132
Мудрик фантастичним дальнім ударом забив свій перший гол за збірну України - ВІДЕО Мудрик фантастичним дальнім ударом забив свій перший гол за збірну України - ВІДЕО 3141
Мальта - Україна 1:3. Як це було Мальта - Україна 1:3. Як це було 5400
Збірна Англії перемогла Італію, Чорногорія поступився Сербії: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Збірна Англії перемогла Італію, Чорногорія поступився Сербії: результати матчів кваліфікації Євро-2024 2697
Мальта - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Мальта - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 2043
Мальта - Україна: відео голів і огляд матчу Мальта - Україна: відео голів і огляд матчу 4205
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 83960
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109235 4
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 301904
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 90271 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215974 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3682