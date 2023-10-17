Їхнє місце зможе зайняти Порше

Компанія Ауді може відмовитися від участі у Формулі-1.

Про це повідомляє Auto Journal.

Це пов'язано з перестановками в керівництві. Новий виконавчий директор Гернот Деллнер прохолодно ставиться до Формули і може згорнути проєкт.

Однак місце Ауді в Заубері може зайняти інша компанія концерну Фольскваген, мова про Порше. Тобто, на нас чекає можливий ребрендинг.

Порше можуть повністю піти з Формули-Е, щоб зосередитися на Формулі-1. Однак і для цього є перешкода.

Річ у тім, що відносини між Ауді та Порше доволі прохолодні, і співробітники Ауді можуть не дозволити своїм колегам скористатися результатами їхньої праці.

Раніше також повідомлялося, що в Ред Булл назріває конфлікт через можливу відставку Гельмута Марко.