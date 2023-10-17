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Українку визнано Спортсменкою року за версією FIG

Курашвілі отримала визнання за сезон у спортивній аеробіці
Сьогодні 21:54 161 0
Українку визнано Спортсменкою року за версією FIG

Джерело - xsport.ua.

У Бухаресті відбувся останній етап Кубка світу зі спортивної аеробіки.

За його підсумками збірна України завоювала дві срібні нагороди. Анастасія Курашвілі стала другою в індивідуальній програмі у жінок, а її дует зі Станіславом Галайдою посів друге місце серед змішаних пар.

Завдяки цій нагороді пара Курашвілі-Галайда за підсумками сезону стала чемпіонами Кубку світу. А Анастасія Курашвілі також отримала від FIG приз Спортсменка року.

Нагадаємо, що на нещодавньому чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики збірна України завоювала дві медалі та дві олімпійські ліцензії.

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