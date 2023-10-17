Українку визнано Спортсменкою року за версією FIG

Курашвілі отримала визнання за сезон у спортивній аеробіці

У Бухаресті відбувся останній етап Кубка світу зі спортивної аеробіки.

За його підсумками збірна України завоювала дві срібні нагороди. Анастасія Курашвілі стала другою в індивідуальній програмі у жінок, а її дует зі Станіславом Галайдою посів друге місце серед змішаних пар.

Завдяки цій нагороді пара Курашвілі-Галайда за підсумками сезону стала чемпіонами Кубку світу. А Анастасія Курашвілі також отримала від FIG приз Спортсменка року.

Нагадаємо, що на нещодавньому чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики збірна України завоювала дві медалі та дві олімпійські ліцензії.