Їхні суперники напряму пройшли у третє коло

Три ізраїльські клуби знялися з розіграшу Кубка Європи EHF через ситуацію в Ізраїлі.

Про це повідомляє пресслужба EHF.

Маккабі з Рішон-Леціону, Ювалім з Холона та Хапоель з Ашдода мали зіграти, відповідно, проти боснійської Слободи, фінського БК-46 та румунської Стяуа. Суперники ізраїльських клубів таким чином прямо проходять у третє коло.

Зазначимо, що жіноча збірна Ізраїлю - одні із суперниць команди України у кваліфікації Євро-2024. Доля їхніх матчів між собою наразі не визначена.