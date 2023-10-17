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Ізраїльські клуби знялися з розіграшу Кубка Європи EHF

Їхні суперники напряму пройшли у третє коло
Сьогодні 21:25 190 0
Ізраїльські клуби знялися з розіграшу Кубка Європи EHF

Джерело - sport.ua.

Три ізраїльські клуби знялися з розіграшу Кубка Європи EHF через ситуацію в Ізраїлі.

Про це повідомляє пресслужба EHF.

Маккабі з Рішон-Леціону, Ювалім з Холона та Хапоель з Ашдода мали зіграти, відповідно, проти боснійської Слободи, фінського БК-46 та румунської Стяуа. Суперники ізраїльських клубів таким чином прямо проходять у третє коло.

Зазначимо, що жіноча збірна Ізраїлю - одні із суперниць команди України у кваліфікації Євро-2024. Доля їхніх матчів між собою наразі не визначена.

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