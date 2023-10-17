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Два позашляховики і партія дронів для фронту: Favbet Foundation продовжує підтримувати ЗСУ

Сьогодні 15:59 220 0
Два позашляховики і партія дронів для фронту: Favbet Foundation продовжує підтримувати ЗСУ

Джерело - Favbet Foundation.

Благодійний фонд Favbet Foundation продовжує систематично підтримувати Збройні Сили України. За останні дні фонд передав на фронт два позашляховики Nissan Navara.

Зокрема, один позашляховик підвищеної прохідності Nissan Navara надійшов у розпорядження підрозділу, бійці якого виконують бойові завдання на південних ділянках фронту.

Ще один Nissan Navara уже допомагає організовувати ефективну оборону та посилює боєздатність одного з підрозділів ЗСУ в Донецькій області. Також за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation підрозділи Збройних Сил України отримали чергову партію квадрокоптерів DJI Mavic 3 та зарядних станцій EcoFlow Delta 2.

5 дронів і 2 зарядні станції надійшли в розпорядження одного з підрозділів, що бере участь у наступальній операції на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали понад 230 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 120 дронів різного типу, в тому числі ударного. Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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