Прометей проведе домашні матчі жіночої Ліги чемпіонів у Румунії

Прометей розпочне виступи у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів

Прометей проводитиме номінально домашні матчі жіночої Ліги чемпіонів у румунському Міовені на арені, яка вміщує близько 2100 глядачів.

Про це повідомляє Tribuna.com.

7 листопада Прометей розпочне виступи у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів.

Українська команда гратиме у групі Е, її суперниками стануть чемпіони Франції Волеро Ле-Каннет та чемпіони Польщі ЛКС Лодзь. Четвертий суперник визначиться по ходу кваліфікації.

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