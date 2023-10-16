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Прометей проведе домашні матчі жіночої Ліги чемпіонів у Румунії

Прометей розпочне виступи у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів
Вчора 22:52 189 0
Прометей проведе домашні матчі жіночої Ліги чемпіонів у Румунії

Джерело - Tribuna.com.

Прометей проводитиме номінально домашні матчі жіночої Ліги чемпіонів у румунському Міовені на арені, яка вміщує близько 2100 глядачів.

Про це повідомляє Tribuna.com.

7 листопада Прометей розпочне виступи у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів.

Українська команда гратиме у групі Е, її суперниками стануть чемпіони Франції Волеро Ле-Каннет та чемпіони Польщі ЛКС Лодзь. Четвертий суперник визначиться по ходу кваліфікації.

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