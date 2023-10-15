В італійському Лонато ну кубку світу ROK CUP Superfinal з картингу серед юнаків та юніорів BorschRacing-team, провідним гонщиком якої є талановитий Лев Крутоголов, син відомого актора, фронтмена Дизель шоу Єгора Крутоголова, посіла четверте місце.

На своїй сторінці у фейсбуці Єгор Крутоголов дав розгорнутий коментар та аналіз виступу свого старшого сина:

"У Лева найкращий результат в карʼєрі - 4-е місце на Кубку Світу ROK SUPERFINAL!

Було представлено 50 кран світу, біля 400 гонщиків, в класі Лева було 108 учасників, тож зайняти 4 місце тут - велике досягнення для нас, для української команди Borsch racing і взагалі для українських пілотів!

Лев показав на цих змаганнях дуже зрілий, дорослий пілотаж і попри ненайкращу кваліфікацію, дуже вдало провів відбіркові заїзди (хіти), де фінішував 3, 2, 1, 3, що дозволило йому увійти до фіналу під номером 2.

На трасі Southgarda у м.Лонато 🇮🇹, де проводилися змагання, є свої особливості і якщо ти стартуєш другим, то у перший поворот ти можеш увійти максимум пʼятим, тож так воно і сталося, після чого Лев відіграв одну позицію і сів на хвіст своєму товаришу, пілоту з Румунії, Давіду Косма-Кристофору, з яким вони бадаються вже давно, до речі, Давід був 4-м на чемпіонаті світу цьогоріч, але вийти на актаку Леву так і не вдалося, бо техніка (мотор) трохи не дотягувала до моторів трійки лідерів, які, доречі, всі з однієї команди Zanchi Motorsport 🇮🇹. Для порівняння команд - в нашій команді BorschRacing було 2 пілота, а у Zanchi 54.

Тож, горжусь цим досягненням сина, української команди BorschRacing та взагалі українського автоспорту! Дякую всім за підтримку!"