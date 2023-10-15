Штраф Піке за образливі коментарі в бік Гамільтона скасований

71-річний Піке був оштрафований на близько 998 тисяч доларів

Джерело - PlanetF1.

Бразильський суд скасував штраф триразовому чемпіону Формули-1 Нельсону Піке за образливі висловлювання в бік Льюїса Гамільтона.

Про це повідомляє PlanetF1.

71-річний Піке був оштрафований на близько 998 тисяч доларів після того, як назвав Гамільтона "neguinho", яке перекладається як "маленький чорний чоловічок".

Пізніше гонщик попросив вибачення за свої слова.

Раніше Макларен провів найшвидший піт-стоп в історії Формули-1.

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