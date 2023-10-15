Головне
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024
Вчора 17:55 1863 2
Мальта - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 14:52 223
Тренер NAVI замінить S1mple на IEM Sydney 2023
Сьогодні 14:45 127
Алімханули достроково переміг Гултьєрі в об'єднавчому поєдинку
Сьогодні 13:18 191
Україна та Італія продовжують боротьбу за друге місце в групі C: турнірна таблиця
Сьогодні 12:17 652
Звєров: Буде конгрес, на якому призначать нового президента УАФ
Сьогодні 11:54 496
Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО
Сьогодні 10:43 6502
Цзю здолав Мендосу та захистив титул WBO
Сьогодні 08:39 449
Італія розгромила Мальту, Литва переграла Болгарію: результати кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:43 1947
Маліновський пропустить матч збірної України проти Мальти
Вчора 22:37 732
Прямі трансляції

Штраф Піке за образливі коментарі в бік Гамільтона скасований

71-річний Піке був оштрафований на близько 998 тисяч доларів
Сьогодні 14:49 201 0
Штраф Піке за образливі коментарі в бік Гамільтона скасований

Джерело - PlanetF1.

Бразильський суд скасував штраф триразовому чемпіону Формули-1 Нельсону Піке за образливі висловлювання в бік Льюїса Гамільтона.

Про це повідомляє PlanetF1.

71-річний Піке був оштрафований на близько 998 тисяч доларів після того, як назвав Гамільтона "neguinho", яке перекладається як "маленький чорний чоловічок".

Пізніше гонщик попросив вибачення за свої слова.

Раніше Макларен провів найшвидший піт-стоп в історії Формули-1.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Північна Македонія: відео голів і огляд матчу Україна - Північна Македонія: відео голів і огляд матчу 3307
Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО 6502
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 18389
Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було 4948
Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО 4936 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 27982
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17004 6
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 23434
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 9436
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40625
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 31021
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 136455