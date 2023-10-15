Тренер NAVI замінить S1mple на IEM Sydney 2023

Джерело - Чемпіон.
NAVI внесли зміни в склад на турнір IEM Sydney 2023, який відбудеться у дисципліні CS 2.
Склад NAVI: Валерій "b1t" Ваховський, Алексі "Aleksib" Віролайнен, Юстінас "jL" Лекавічус, Міхай "iM" Іван та тренер Андрій "B1ad3" Городенський, який замінив у складі Олександра "s1mple" Костилєва.
Турнір відбудеться з 16 по 22 жовтня.
We will play the next tournament with a change in our roster.— NAVI (@natusvincere) October 15, 2023
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