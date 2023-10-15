Члени МОК закликали Баха продовжити термін перебування на посаді

Його президентство має закінчитися у 2025 році

Джерело - Associated Press.

Члени Міжнародного олімпійського комітету закликали президента Томаса Баха продовжити термін перебування на посаді ще на 4 роки до 2029-го.

Про це повідомляє Associated Press.

У грудні Томасу Баху має виповнитись 70 років, він може лишатися членом МОК до 80 років.

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Його президентство має закінчитися у 2025 році. Бах очолив МОК у 2013 році.

Для продовження терміну повноважень Баха, мають подати відповідну пропозицію перед щорічною сесією МОК. Наступна сесія запланована на липень 2024 року - перед початком Олімпіади в Парижі.

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