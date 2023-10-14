Україна здобула два золота на чемпіонаті світу з шашок-100

Історичний успіх українців на ЧС

Українці Юрій Анікеєв і Вікторія Мотрічко стали чемпіонами в чоловічому, і у жіночому турнірах Збірна України на чемпіонаті світу з шашок-100 у Кюрасао.

У чоловічому турнірі Анікеєв очолив список учасників чоловічого турніру вже після сьомого раунду. На той момент він здобув чотири перемоги, ще тричі зіграв внічию. Головним конкурентом українця був нідерландець Ян Гренендейк, який відставав від нього на одне очко і міг вирвати титул у разі своєї перемоги та поразки українця.

Проте Анікеєв втримав перевагу в одне очко над Гренендейком - обидва учасники звели до нічиєї свої останні матчі. Для Анікеєва це перший титул чемпіона світу у шашках-100.

У жіночому турнірі Мотрічко очолила таблицю після чотирьох раундів, здобувши три перемоги. До передостаннього раунду шанси відібрати титул в українки мала лише нейтральна атлетка Дар'я Ткаченко, яка відставала від неї на одне очко. Проте Мотрічко здобула три очки в останніх двох партіях і стала переможницею з перевагою у два очки над найближчою переслідувачкою.

Ще одна українка Олена Коротка набрала у 15 партіях 19 очок та стала третьою.

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