Український шахіст загинув на війні з росією

Чергова втрата на фронті

Джерело - Бердичівська міська рада.

На війні загинув житомирський шахіст, суддя і тренер Роман Хитрич.

Про це повідомила Бердичівська міська рада.

Роман був кандидатом у майстри спорту з шахів. Працював педагогом-організатором у бердичівському МЦ Юність, фахівцем у МЦ Спорт для всіх, після чого продовжив свою тренерсько-викладацьку кар’єру у житомирській ДЮСШ № 1.

Хитрича мобілізували кілька місяців тому. Після навчання він потрапив до 66-ї окремої механізованої бригади ім. Мстислава Хороброго. Роман загинув 7 жовтня під час бойових дій на Сватівському напрямку на Луганщині. Йому було 43.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув колишній суддя ITF.