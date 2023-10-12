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UFC та USADA припинять співпрацю через Мак-Грегора

UFC та USADA завершать співпрацю, починаючи з 2024 року
Сьогодні 16:40 180 0
UFC та USADA припинять співпрацю через Мак-Грегора
#UFC, #Конор Мак-Грегор

Джерело - tribuna.com.

Антидопінгове агентство США (USADA) більше не займатиметься антидопінговою програмою UFC після закінчення чинного контракту наприкінці 2023 року.

Про це розповів генеральний директор USADA Тревіс Тайґерт.

"Можемо підтвердити, що Конор Мак-Грегор знову увійшов до пулу тестування USADA станом на неділю, 8 жовтня 2023 року. Ми чітко і твердо заявили UFC, що вони не повинні робити винятків для бою Мак-Грегора, поки він не здасть два негативних тести та не пробуде в пулі принаймні шість місяців. Правила також дозволяють USADA тримати когось у пулі тестування довше перед змаганням на основі їхніх декларацій під час входу до пулу та результатів тестування.

На жаль, наразі ми не знаємо, чи UFC зрештою виконає вимогу шести місяців або більше, бо з 1 січня 2024 року USADA більше не буде залучено до Антидопінгової програми UFC.

Попри позитивну та продуктивну зустріч щодо поновлення контракту в травні 2023 року, UFC змінив положення та поінформував USADA в понеділок, 9 жовтня, що рухатиметься в іншому напрямку. Ми розчаровані спортсменами UFC, які є незалежними підрядниками, які покладаються на нашу незалежну глобальну програму, що відповідає золотим стандартам, щоб захистити свої права на чистий, безпечний і чесний октагон. Цей крок UFC ставить під загрозу величезний прогрес, досягнутий у спорті під керівництвом USADA", - сказав Тайґерт.

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор повернувся у пул антидопінгової організації USADA.

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