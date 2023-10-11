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Магучіх номінували на звання спортсменки року

Магучіх претендує на престижну нагороду
Сьогодні 16:30 147 0
Магучіх номінували на звання спортсменки року
Фото - gettyimages
#Ярослава Магучіх

Джерело - worldathletics.org.

World Athletics представив номінантів на звання спортсменки року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Серед претенденток - українка Ярослава Магучіх. Цьогоріч вона стала чемпіонкою світу в стрибках у висоту, а також виграла "Діамантову лігу".

Також номінували:

  • Тігіст Ассефу з Ефіопії, володарку світового рекорду в марафоні;
  • нідерландку Фемке Бол, чемпіонку світу в бігу на 400 м з бар’єрами
  • Шеріку Джексон з Ямайки, чемпіонку Діамантової ліги у бігу на 100 м та 200 м;
  • кенійку Фаїт Кіп’єгон, чемпіонку світу в бігу на 1500 м та 5000 м;
  • Харуку Кітагуті з Японії, чемпіонку світу та чемпіонку Діамантової ліги в метанні списа;
  • іспанку Марію Перес, чемпіонкою світу в спортивній ходьбі на 20 км та 35 км;
  • Гудаф Цегай з Ефіопії, чемпіонку світу в бігу на 10 000 м та чемпіонку Діамантової ліги в бігу на 5000 м;
  • американку Ша’Керрі Річардсон, чемпіонку світу в бігу на 100 м;
  • Юлімар Рохас з Венесуели, чемпіонку світу та Діамантової ліги в потрійному стрибку;
  • Вінфред Яві з Бахрейну, чемпіонку світу та Діамантової ліги в бігу на 3000 м з бар’єрами.

Голосування завершиться 28 жовтня. Фіналісток оголосять 13-14 листопада, переможницю - 11 грудня.

Раніше Магучіх увійшла до трійки фіналісток у номінації найкращої легкоатлетки року.

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