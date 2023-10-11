Магучіх номінували на звання спортсменки року

Джерело - worldathletics.org.
World Athletics представив номінантів на звання спортсменки року.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Серед претенденток - українка Ярослава Магучіх. Цьогоріч вона стала чемпіонкою світу в стрибках у висоту, а також виграла "Діамантову лігу".
Також номінували:
- Тігіст Ассефу з Ефіопії, володарку світового рекорду в марафоні;
- нідерландку Фемке Бол, чемпіонку світу в бігу на 400 м з бар’єрами
- Шеріку Джексон з Ямайки, чемпіонку Діамантової ліги у бігу на 100 м та 200 м;
- кенійку Фаїт Кіп’єгон, чемпіонку світу в бігу на 1500 м та 5000 м;
- Харуку Кітагуті з Японії, чемпіонку світу та чемпіонку Діамантової ліги в метанні списа;
- іспанку Марію Перес, чемпіонкою світу в спортивній ходьбі на 20 км та 35 км;
- Гудаф Цегай з Ефіопії, чемпіонку світу в бігу на 10 000 м та чемпіонку Діамантової ліги в бігу на 5000 м;
- американку Ша’Керрі Річардсон, чемпіонку світу в бігу на 100 м;
- Юлімар Рохас з Венесуели, чемпіонку світу та Діамантової ліги в потрійному стрибку;
- Вінфред Яві з Бахрейну, чемпіонку світу та Діамантової ліги в бігу на 3000 м з бар’єрами.
Голосування завершиться 28 жовтня. Фіналісток оголосять 13-14 листопада, переможницю - 11 грудня.
Раніше Магучіх увійшла до трійки фіналісток у номінації найкращої легкоатлетки року.