Магучіх номінували на звання спортсменки року

Магучіх претендує на престижну нагороду

World Athletics представив номінантів на звання спортсменки року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Серед претенденток - українка Ярослава Магучіх. Цьогоріч вона стала чемпіонкою світу в стрибках у висоту, а також виграла "Діамантову лігу".

Також номінували:

Тігіст Ассефу з Ефіопії, володарку світового рекорду в марафоні;

нідерландку Фемке Бол, чемпіонку світу в бігу на 400 м з бар’єрами

Шеріку Джексон з Ямайки, чемпіонку Діамантової ліги у бігу на 100 м та 200 м;

кенійку Фаїт Кіп’єгон, чемпіонку світу в бігу на 1500 м та 5000 м;

Харуку Кітагуті з Японії, чемпіонку світу та чемпіонку Діамантової ліги в метанні списа;

іспанку Марію Перес, чемпіонкою світу в спортивній ходьбі на 20 км та 35 км;

Гудаф Цегай з Ефіопії, чемпіонку світу в бігу на 10 000 м та чемпіонку Діамантової ліги в бігу на 5000 м;

американку Ша’Керрі Річардсон, чемпіонку світу в бігу на 100 м;

Юлімар Рохас з Венесуели, чемпіонку світу та Діамантової ліги в потрійному стрибку;

Вінфред Яві з Бахрейну, чемпіонку світу та Діамантової ліги в бігу на 3000 м з бар’єрами.

Голосування завершиться 28 жовтня. Фіналісток оголосять 13-14 листопада, переможницю - 11 грудня.

Раніше Магучіх увійшла до трійки фіналісток у номінації найкращої легкоатлетки року.