Волкановські замінить Олівейру e поєдинку проти Махачева

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон UFC в напівлегкій вазі Алекс Волкановські проведе бій проти чемпіона в легкій вазі Іслама Махачева.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Волкановські замінить Чарльза Олівейру в поєдинку проти росіянина.
Бій відбудеться 21 жовтня на Etihad Arena в Абу-Дабі, ОАЕ.
Олівейра отримав сильний розтин брови, внаслідок чого йому довелося відмовитися від бою.
Волкановські останній бій провів у липні, перемігши Яіра Родрігеса. Відразу після поєдинку Алекс переніс операцію на руці.
Махачев та Волкановські провели бій у лютому. Тоді перемогу одноголосним рішенням здобув росіянин.
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