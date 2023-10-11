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Волкановські замінить Олівейру e поєдинку проти Махачева

Олівейрі довело відмовитись від бою
Сьогодні 16:55 187 0
Волкановські замінить Олівейру e поєдинку проти Махачева
#Волкановскі, #Махачев, #Чарльз Олівейра

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон UFC в напівлегкій вазі Алекс Волкановські проведе бій проти чемпіона в легкій вазі Іслама Махачева.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Волкановські замінить Чарльза Олівейру в поєдинку проти росіянина.

Бій відбудеться 21 жовтня на Etihad Arena в Абу-Дабі, ОАЕ.

Олівейра отримав сильний розтин брови, внаслідок чого йому довелося відмовитися від бою.

Волкановські останній бій провів у липні, перемігши Яіра Родрігеса. Відразу після поєдинку Алекс переніс операцію на руці.

Махачев та Волкановські провели бій у лютому. Тоді перемогу одноголосним рішенням здобув росіянин.

Раніше Мак-Грегор повернувся у пул антидопінгової організації USADA.

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