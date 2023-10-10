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Магучіх увійшла до трійки фіналісток у номінації найкращої легкоатлетки року

На нагороду також претендують Бол та Перес
Сьогодні 18:39 242 0
Магучіх увійшла до трійки фіналісток у номінації найкращої легкоатлетки року
Фото Getty Images
#Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла до фінальної трійки у номінації найкращої легкоатлетки 2023 року.

Про це повідомляє European Athletics.

Також до переліку найкращих атлеток увійшли бігуня Фемке Бол із Нідерландів та іспанка Марія Перес (спортивна ходьба).

Найкращих спортсменок визначали шляхом голосування у соцмережах, а також опитуваннях національних федерацій, ЗМІ та експертної групи. Переможця оголосять на церемонії нагородження Golden Tracks, яка відбудеться 21 жовтня у Вільнюсі.

Магучіх стала переможницею Суперфіналу Діамантової ліги. Українці вистачило двох спроб взяття планки (2,03 м) - цей тріумф відзначений також новим рекордом сезону у світі.

Раніше в сезоні Магучіх ставала переможницею трьох етапів Діамантової ліги - у марокканському Рабаті, китайському Сямені та бельгійському Брюсселі.

Нагадаємо, що ще один представник України Михайло Брудін претендував на звання Зірка, що сходить за версією Європейської федерації легкої атлетики.

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Допис, поширений European Athletics (@europeanathletics)

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