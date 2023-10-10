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Збірна України із сумо виграла медальний залік ЧС-2023

Сьогодні 17:56 147 0
Збірна України із сумо виграла медальний залік ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

5-9 жовтня в Японії відбувся чемпіонат світу з сумо, в якому взяли участь доросла та юніорська збірні України.

Обидві наші команди чудово себе показали, завоювавши чималу кількість нагород. Вісім золотих медалей та по одній срібній і бронзовій дозволили нашій збірній виграти медальний залік.

Серед них наші спортсмени завоювали вісім особистих медалей та дві командних - жіноча команда виборола золота, а чоловіча - срібло.

Юніорська збірна лише трохи відстала, посівши третє місце в медальному заліку. Чотири особистих медалі та одна командна - такий підсумок ЧС-2023 для української молоді.

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