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Польща прийме чоловічий чемпіонат світу-2027

Вчора 22:41 165 0
Польща прийме чоловічий чемпіонат світу-2027

Джерело - volleyball.ua.

Польща у 2027 році прийме чоловічий чемпіонат світу з волейболу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

“Гарний виступ на чемпіонаті світу 2027 року одразу дає олімпійську путівку. У 2025 році це правило ще не застосовуватиметься. Для нас це був один із найсерйозніших аргументів, щоб взяти саме ЧС-2027”, - пояснив президент польського волейбольного союзу Себастьян Свідерський.

Раніше Польща приймала чемпіонати світу серед чоловіків у 2014 та 2022 роках спільно зі Словенією, а також чемпіонат світу серед жінок у 2022 році спільно з Нідерландами.

Нагадаємо, що у 2023 році міжнародна федерація волейболу змінила періодичність проведення чемпіонатів світу. Починаючи з 1962 року турнір проводився раз на чотири роки, тепер проходитиме кожні два роки. Крім того, у ньому братимуть участь не 24 команди, а 32.

Також організація спростила кваліфікацію на турнір Олімпіади, починаючи з Лос-Анджелеса-2028. До команди-господарки приєднаються п'ять переможців континентальних чемпіонатів, а також три найкращі команди чемпіонату світу-2027 (з-поміж тих, хто ще не відібрався). Ще три команди доберуть за світовим рейтингом.

Нагадаємо збірна України поступилася Німеччині у кваліфікації на Олімпіаду-2024.

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