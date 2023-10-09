Міжнародний союз ковзанярів залишив чинним відсторонення росіян і білорусів від змагань

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) залишив у силі відсторонення російських і білоруських спортсменів від міжнародних змагань.

Відповідну заяву опублікували на сайті ISU.

"ISU підтримує Федерацію ковзанярського спорту України з початку війни, впроваджуючи рішення 2469, а також надаючи фінансову підтримку українським фігуристам.

ISU знову заявляє про своє співчуття та солідарність з усіма, хто постраждав від війни в Україні. ISU рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну. Рада ISU вирішила вивчити питання здійснення потенційних шляхів реалізації рекомендацій МОК.

Рада продовжить стежити за ситуацією в Україні та її впливом на діяльність ISU, а також рішення та їх реалізацію у рамках Олімпійського руху. Рішення ISU 2469 (про відсторонення - прим.) залишається чинним", - йдеться в повідомленні.