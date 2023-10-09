Мак-Грегор подав документи на повернення в пул USADA

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор близький до повернення в пул USADA.

Про це повідомив президент UFC Дейна Вайт:

"Офіційно Мак-Грегор не перебуває у пулі USADA. Але він подав документи. Ймовірно, він туди увійде до понеділка. Не ловіть мене на слові, але документи подані.

У мене зараз нічого не заплановано з Конором. Документи подані, подивимося, як усе складеться. Ще багато чого має статися до оголошення його наступного бою", - розповів Вайт.