Головне
Дефлімпійська збірна України вперше за часів незалежності виграла чемпіонат світу
Вчора 10:24 1482
Рейтинг ATP: Сачко покращив свою позицію
Сьогодні 18:55 73318
Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 500 у Чженчжоу
Сьогодні 17:25 137
Мудрик втратив 5 млн у трансферній вартості
Сьогодні 15:55 295
Цуренко перемогла росіянку Шнайдер на старті турніру в Китаї
Сьогодні 15:35 194
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Сьогодні 14:36 10140
Золота ера Дніпра
Сьогодні 14:15 2262
Італія та Туреччина фаворити у боротьбі за Євро-2032
Сьогодні 12:36 219
24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії
Сьогодні 12:24 9834
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 09:30 336551 5
Прямі трансляції

Мак-Грегор подав документи на повернення в пул USADA

Дейна Вайт прокоментував повернення Конора Мак-Грегора
Сьогодні 18:38 159 0
Мак-Грегор подав документи на повернення в пул USADA
Фото - Getty Images
#Конор Мак-Грегор, #Дейна Вайт

Джерело - MMA Junkie.

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор близький до повернення в пул USADA.

Про це повідомив президент UFC Дейна Вайт:

"Офіційно Мак-Грегор не перебуває у пулі USADA. Але він подав документи. Ймовірно, він туди увійде до понеділка. Не ловіть мене на слові, але документи подані.

У мене зараз нічого не заплановано з Конором. Документи подані, подивимося, як усе складеться. Ще багато чого має статися до оголошення його наступного бою", - розповів Вайт.

Мак-Грегор провів останній поєдинок в липні 2021 року, програвши Дастіну Пор’є. 

Раніше повідомлялося, що бій Мак-Грегор - Чендлер може відбутися на початку 2024 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 336551 5
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 10140
Золота ера Дніпра Золота ера Дніпра 2262
24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії 24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії 9834
Арсенал із Зінченком переміг Манчестер Сіті, Брайтон та Ліверпуль розписали мирову: результати матчів АПЛ Арсенал із Зінченком переміг Манчестер Сіті, Брайтон та Ліверпуль розписали мирову: результати матчів АПЛ 1275
Рейтинг ATP: Сачко покращив свою позицію Рейтинг ATP: Сачко покращив свою позицію 73318
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 83916 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49507
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 25164
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215734 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 306109
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 28088