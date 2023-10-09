Мак-Грегор подав документи на повернення в пул USADA

Джерело - MMA Junkie.
Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор близький до повернення в пул USADA.
Про це повідомив президент UFC Дейна Вайт:
"Офіційно Мак-Грегор не перебуває у пулі USADA. Але він подав документи. Ймовірно, він туди увійде до понеділка. Не ловіть мене на слові, але документи подані.
У мене зараз нічого не заплановано з Конором. Документи подані, подивимося, як усе складеться. Ще багато чого має статися до оголошення його наступного бою", - розповів Вайт.
Мак-Грегор провів останній поєдинок в липні 2021 року, програвши Дастіну Пор’є.
Раніше повідомлялося, що бій Мак-Грегор - Чендлер може відбутися на початку 2024 року.