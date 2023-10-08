Monte: Ризикуємо пропустити IEM Sydney - не маємо змоги перетнути кордон

Український кіберспортивний клуб Monte може пропустити турнір IEM Sydney у Австралії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Ми ризикуємо пропустити перший великий турнір з CS2 – IEM Sydney. Для нас це чергова змога заявити про себе на весь світ та гідно представити український стяг на іншому континенті. Але, на жаль, наразі ми не маємо змоги перетнути кордон, адже наші гравці та тренер наразі знаходяться на території України - ми завжди тримали слово й повертались після турнірів додому.