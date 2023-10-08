Українці Рєзнік та Попов здобули другу перемогу і достроково вийшли до плей-оф чемпіонату світу

Синьо-жовті обіграли чинних бронзових призерів

Джерело - Чемпіон.

Український тандем Едуарда Рєзніка та Сергія Попова здобув другу перемогу у попередньому раунді чемпіонаті світу з пляжного волейболу.

Суперниками українців стали представники Бразилії Андре Штайн і Джордж Вандерлі.

У другому турі попереднього раунду український тандем зустрівся з командою, що у світовому рейтингу займає третє місце. Ба більше, саме Андре та Джордж є чинними бронзовими призерами, а Штайн у 2017 році здобув титул чемпіона світу.

Український тандем переграв суперників за числом активно виграних м'ячів (35:26) та був ефективнішим на блоці (6:4). Окрім цього, Попов та Рєзнік допустили менше помилок, ніж суперник - 15 проти 17.

Чемпіонат світу-2023

2-й тур

Андре Штайн / Джордж Вандерлі (Бразилія) - Сергій Попов / Едуард Рєзнік (Україна) 1:2 (21:19, 12:21, 15:17)