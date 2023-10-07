Болюх у четвірці найкращих юних атлетів Європи

Джерело - Чемпіон.
Український стрибун у воду Кірілл Болюх посів четверте місце за підсумками фінального голосування Європейських олімпійських комітетів (ЄОК) у Стамбулі.
16-річний Болюх став третім українським спортсменом у літніх видах спорту, який пройшов до фіналу цієї престижної премії
Юний стрибун у 2023 році став срібним призером чемпіонату світу у синхронних стрибках з вишки, виборовши ліцензію на Олімпійські ігри у Парижі-2024 та дворазовим чемпіоном III Європейських ігор у синхронних стрибках з вишки та синхронних стрибках з вишки змішаних пар.
Перше місце розділили між собою представник Туреччини Кузей Тунчелі (плавання) та німкеня Дар’я Варфоломеєв (художня гімнастика).