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Болюх у четвірці найкращих юних атлетів Європи

Перемогу розділили Кузей Тунджелі з Туреччини та гімнастка Дар’я Варфоломеєв, яка представляє Німеччину.
Сьогодні 10:38 169 0
Болюх у четвірці найкращих юних атлетів Європи
#Кірілл Болюх

Джерело - Чемпіон.

Український стрибун у воду Кірілл Болюх посів четверте місце за підсумками фінального голосування Європейських олімпійських комітетів (ЄОК) у Стамбулі.

16-річний Болюх став третім українським спортсменом у літніх видах спорту, який пройшов до фіналу цієї престижної премії

Юний стрибун у 2023 році став срібним призером чемпіонату світу у синхронних стрибках з вишки, виборовши ліцензію на Олімпійські ігри у Парижі-2024 та дворазовим чемпіоном III Європейських ігор у синхронних стрибках з вишки та синхронних стрибках з вишки змішаних пар.

Перше місце розділили між собою представник Туреччини Кузей Тунчелі (плавання) та німкеня Дар’я Варфоломеєв (художня гімнастика).

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