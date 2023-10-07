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Збірна України обіграла Катар у кваліфікації на Олімпіаду-2024

Збірна України з волейболу здобула другу перемогу в олімпійському відборі
Сьогодні 08:25 73 0
Збірна України обіграла Катар у кваліфікації на Олімпіаду-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з волейболу у п'ятому матчі кваліфікації на Олімпійські ігри-2024 обіграла Катар.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі України став Тимофій Полуян - 20 очок.

На рахунку України 2 перемоги та 3 поразки у групі, в якій вона посідає 5-те місце. До фінального олімпійського турніру виходять команди на першому-другому місцях.

Олімпійський відбір

Третій тур, 07 жовтня

Україна – Катар – 3:1 (25:22, 27:29, 26:24, 25:22)

Раніше збірна України поступилася Італії.

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