Косенко: Сподіваюсь, що на матчі з Сербією ми будемо готові на 100 відсотків

Матч Сербія – Україна в межах третього туру кваліфікації ЧС-2024 з футзалу відбудеться вже в пʼятницю, 6 жовтня о 19:00. Пряму трансляцію можна переглянути ексклюзивно на медіасервісі MEGOGO.
Спеціально до події головний тренер національної збірної України Олександр Косенко розповів про підготовку до матчів:
- Чи можете ви вказати чого не вистачило нашій команді у матчі проти Польщі?
- Я вважаю, що не вистачило реалізації біля чужих воріт і концентрації біля своїх.
- Чи мала певний негативний вплив на цю гру перемога над Бельгією з таким великий рахунком?
- Думаю, що такі перемоги мають тільки надихати на подальші ігри й перемоги.
- Чи вплинули на фізичний стан гравців такі часті та досить тривалі переїзди та перельоти?
- Безумовно, що переїзди та перельоти впливають на загальний стан гравців, але ми розуміємо, що знаходимося в таких умовах.
- Чи вплинула поразка проти Польщі на загальну атмосферу в команді? Якщо так, чи вдасться виправити це до матчу з Сербією?
- Безумовно, будь-яка поразка впливає на команду і на гравців, але атмосфера в команді попри поразку нормальна і я сподіваюсь, що на матчі з Сербією ми будемо готові на всі 100 відсотків.
- Які сильні та слабкі сторони сербської команди ваш тренерський штаб визначив на цей момент?
- Як будь-яка балканська збірна з ігрових видів спорту – це міцний і технічний, добре підготовлений тактично суперник, тому з будь-якої сторони це якісна команда, тож треба готуватися до важкої гри.
- Можете виділити кілька гравців збірної Сербії, які можуть створити нам проблеми?
- Треба з повагою ставитися до будь-якого гравця суперника. Але в них, на мою думку, виділяються Ракич та Лазарович.
- Чи все гаразд зараз у команди з кадрами?
- На жаль, через травми вибули Сірий, Микитюк та Чернявський.
- Чи будуть якісь зміни в складі на майбутні два матчі із Сербією?
- Так, замість Чернявського викликаємо Лебідя.