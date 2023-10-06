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Косенко: Сподіваюсь, що на матчі з Сербією ми будемо готові на 100 відсотків

Сьогодні 13:02 183 0
Косенко: Сподіваюсь, що на матчі з Сербією ми будемо готові на 100 відсотків

Матч Сербія – Україна в межах третього туру кваліфікації ЧС-2024 з футзалу відбудеться вже в пʼятницю, 6 жовтня о 19:00. Пряму трансляцію можна переглянути ексклюзивно на медіасервісі MEGOGO.

Спеціально до події головний тренер національної збірної України Олександр Косенко розповів про підготовку до матчів:

- Чи можете ви вказати чого не вистачило нашій команді у матчі проти Польщі?

- Я вважаю, що не вистачило реалізації біля чужих воріт і концентрації біля своїх.

- Чи мала певний негативний вплив на цю гру перемога над Бельгією з таким великий рахунком?

- Думаю, що такі перемоги мають тільки надихати на подальші ігри й перемоги.

- Чи вплинули на фізичний стан гравців такі часті та досить тривалі переїзди та перельоти?

- Безумовно, що переїзди та перельоти впливають на загальний стан гравців, але ми розуміємо, що знаходимося в таких умовах.

- Чи вплинула поразка проти Польщі на загальну атмосферу в команді? Якщо так, чи вдасться виправити це до матчу з Сербією?

- Безумовно, будь-яка поразка впливає на команду і на гравців, але атмосфера в команді попри поразку нормальна і я сподіваюсь, що на матчі з Сербією ми будемо готові на всі 100 відсотків.

- Які сильні та слабкі сторони сербської команди ваш тренерський штаб визначив на цей момент?

- Як будь-яка балканська збірна з ігрових видів спорту – це міцний і технічний, добре підготовлений тактично суперник, тому з будь-якої сторони це якісна команда, тож треба готуватися до важкої гри.

- Можете виділити кілька гравців збірної Сербії, які можуть створити нам проблеми?

- Треба з повагою ставитися до будь-якого гравця суперника. Але в них, на мою думку, виділяються Ракич та Лазарович.

- Чи все гаразд зараз у команди з кадрами?

- На жаль, через травми вибули Сірий, Микитюк та Чернявський.

- Чи будуть якісь зміни в складі на майбутні два матчі із Сербією?

- Так, замість Чернявського викликаємо Лебідя.

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