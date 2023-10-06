Ковтун виграв срібло чемпіонату світу зі спортивної гімнастики

Джерело - Чемпіон.
Збірна України здобула першу медаль чемпіонату світу-2023 зі спортивної гімнастики.
"Срібло" у фіналі чоловічого багатоборства здобув Ілля Ковтун. Результати українця: вільні вправи (14.000), кінь (14.300), кільця (13.133), опорний стрибок (14.333), паралельні бруси (15.166), перекладина (14.066).
Ковтун — єдиний українець, що стартував у кваліфікації багатоборства. У відборі бронзовий призер ЧС-2021 припускався результативних помилок у вільних вправах і перекладині, пройшовши до фіналу з підсумкового 19-го місця.
ЧС-2023 зі спортивної гімнастики
Фінал чоловічого багатоборства
05 жовтня
- Дайкі Гашимото (Японія) — 86.132 бала
- Ілля Ковтун (Україна) — 84.998
- Фредерік Річард (США) — 84.332