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Ковтун виграв срібло чемпіонату світу зі спортивної гімнастики

Українець без помилок виступив на шести приладах і поступився лише японцю
Сьогодні 08:10 229 0
Ковтун виграв срібло чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Фото - Getty Images
#Ілля Ковтун

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула першу медаль чемпіонату світу-2023 зі спортивної гімнастики.

"Срібло" у фіналі чоловічого багатоборства здобув Ілля Ковтун. Результати українця: вільні вправи (14.000), кінь (14.300), кільця (13.133), опорний стрибок (14.333), паралельні бруси (15.166), перекладина (14.066).

Ковтун — єдиний українець, що стартував у кваліфікації багатоборства. У відборі бронзовий призер ЧС-2021 припускався результативних помилок у вільних вправах і перекладині, пройшовши до фіналу з підсумкового 19-го місця.

ЧС-2023 зі спортивної гімнастики
Фінал чоловічого багатоборства
05 жовтня
  1. Дайкі Гашимото (Японія) — 86.132 бала
  2. Ілля Ковтун (Україна) — 84.998
  3. Фредерік Річард (США) — 84.332
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