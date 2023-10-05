Чендлер назвав потенційну дату бою з Мак-Грегором

Топовий легковаговик UFС Майкл Чендлер кинув виклик ексчемпіону Конору Мак-Грегору.

Про це розповів сам боєць в інтерв'ю MMA Fighting.

"Поєдинок відбудеться, однозначно. Дата поки що невідома, як і місце. Але суперником Конора точно буду я. Якщо він не поб'ється зі мною, то, швидше за все, не повернеться взагалі.

Я готовий битися в січні, лютому, березні, квітні, травні. Мені все одно, так що подивимося. Наближається історичний турнір. Мені нічого не говорили, але я не здивуюся, якщо ми проведемо бій на UFC 300", - сказав Чендлер.