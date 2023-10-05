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Чендлер назвав потенційну дату бою з Мак-Грегором

Американець готовий до бою з ексчемпіоном UFС
Сьогодні 12:37 223 0
Чендлер назвав потенційну дату бою з Мак-Грегором
Фото - Getty Images
#Конор Мак-Грегор, #Чендлер

Джерело - isport.ua.

Топовий легковаговик UFС Майкл Чендлер кинув виклик ексчемпіону Конору Мак-Грегору.

Про це розповів сам боєць в інтерв'ю MMA Fighting.

"Поєдинок відбудеться, однозначно. Дата поки що невідома, як і місце. Але суперником Конора точно буду я. Якщо він не поб'ється зі мною, то, швидше за все, не повернеться взагалі.

Я готовий битися в січні, лютому, березні, квітні, травні. Мені все одно, так що подивимося. Наближається історичний турнір. Мені нічого не говорили, але я не здивуюся, якщо ми проведемо бій на UFC 300", - сказав Чендлер.

Нагадаємо, турнір UFC 300 має відбутися у квітні 2024 року. Місце проведення поки що невідоме.

Раніше повідомлялося, що бій Мак-Грегор - Чендлер може відбутися на початку 2024 року.

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