Збірна України на тайбрейку поступилася Бразилії у кваліфікації на Олімпіаду-2024

Чоловіча збірна України з волейболу провела четвертий матч у кваліфікації на Олімпіаді-2024.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з волейболу поступилась чинним бронзовим призерам чемпіонату світу – Бразилії у кваліфікації на Олімпіаду-2024.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь бразильців. Це третя поразка українців на цьому турнірі. Після третьої поразки Україна залишилася на шостому місці у таблиці пулу А. Позиції Бразилії також не змінилися. Лідером групи є Німеччина, яка здобула чотири перемоги. Для виходу на Ігри потрібно фінішувати в топ-2.

Олімпійський відбір

Третій тур, 05 жовтня

Бразилія — Україна — 3:2 (36:38, 25:20, 21:25, 25:18, 15:11)

Раніше збірна України поступилася Італії.