У фіналі українки обіграли суперниць із Бразилії.

Джерело - Чемпіон.

Українська команда Мрія-2006 стала переможцем жіночого Кубка чемпіонів світу 2023 року з пляжного футболу.

Команда з містечка Ананьїв, Одеської області, у фіналі змагань перемогла бразильський Сан-Педру з рахунком 5:3.

Відзначимо, що підопічні Юрія Клименка у груповому раунді турніру, переграли нідерландську команду BSZ Ladies (2:1) і сальвадорську Barra de Santiago (7:4), а у півфіналі - японську Lazo Apego (5:1).

Кубок чемпіонів світу-2023

Фінал

Мрія-2006 (Україна) – Сан-Педру (Бразилія) 5:3

Голи: 0:1 - 4 Маяра, 1:1 - 6 Костюк, 2:1 - 9 Беднарська, 3:1 - 22 Кліпаченко, 4:1 - 28 Дубицька, 4:2 - 31 Таї, 5:2 - 32 Дехтяр, 5:3 - 35 Таї

Також представниці українського клубу виграли індивідуальні нагороди за підсумками Кубка чемпіонів світу-2023. Найкращою воротаркою турніру було визнано Анастасію Терех, а найціннішою гравчиною (MVP) стала капітанка команди Юлія Дехтяр.