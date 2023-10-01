Україна заробила командну ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду-2024

Українці зуміли зайняти останнє вільне місце

Джерело - Суспільне Спорт.

Команда чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики виступить на Олімпіаді 2024 року.

Про це повідомляє Суспільне.

За підсумками кваліфікації на чемпіонаті світу-2023 українці зуміли отримати ліцензію для виступу на ОІ-2024.

Раніше участь у паризькій Олімпіаді собі гарантували Китай, Японія та Велика Британія як призери чемпіонату світу-2022.

Оскільки ці команди також брали участь у ЧС-2023 і були серед фаворитів, Україна мала потрапити до числа дванадцяти найкращих команд турніру, щоб отримати ліцензію.

Українська команда виступала у другій кваліфікаційній групі із шести та отримала за свій виступ 245,461 бала.

У підсумку Україна посіла 12 місце, яке дозволить їй виступити на ОІ-2024. Варто зазначити, що Бразилія відстала від нашої команди лише на 0,2 бала.

У складі чоловічої збірної України виступали Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Радомир Стельмах та Ігор Радивілов, а Пантелей Колодій виступив як запасний.

Таким чином, Україна виступатиме на Олімпіаді-2024 і в командних, і в індивідуальних змаганнях.