Відсторонення російських лижників продовжили на наступний зимовий сезон

Міжнародна лижна федерація (FIS) продовжила відсторонення російських спортсменів від змагань під своєю егідою на весь зимовий сезон 2023/24.

Про це повідомляє Sportbladet.

На такому рішенні наполягали насамперед скандинавські країни - Швеція і Норвегія.

"Жодної дискусії не було. росії та білорусі не буде на стартах під егідою FIS у майбутньому сезоні. Країни Північної Європи єдині у своїй думці. На жаль, у світі нічого не змінилося, і ми змушені знову ухвалювати таке рішення", - заявив генеральний менеджер Федерації лижного спорту Швеції Ларс Оберг.