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Відсторонення російських лижників продовжили на наступний зимовий сезон

Питання повернення у FIS навіть не обговорювалося
Сьогодні 17:58 210 0
Відсторонення російських лижників продовжили на наступний зимовий сезон
Фото Getty Images

Джерело - sport.ua.

Міжнародна лижна федерація (FIS) продовжила відсторонення російських спортсменів від змагань під своєю егідою на весь зимовий сезон 2023/24. 

Про це повідомляє Sportbladet.

На такому рішенні наполягали насамперед скандинавські країни - Швеція і Норвегія.

"Жодної дискусії не було. росії та білорусі не буде на стартах під егідою FIS у майбутньому сезоні. Країни Північної Європи єдині у своїй думці. На жаль, у світі нічого не змінилося, і ми змушені знову ухвалювати таке рішення", - заявив генеральний менеджер Федерації лижного спорту Швеції Ларс Оберг.

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