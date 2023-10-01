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Збірна України поступилася Кубі на старті кваліфікації на Олімпіаду-2024

Матч завершився з рахунком 0:3 на користь кубинців
Сьогодні 08:44 555 0
Збірна України поступилася Кубі на старті кваліфікації на Олімпіаду-2024
#Збірна України з волейболу

Джерело - Чемпіон.

У першому турі кваліфікації на Олімпійські ігри-2024 з волейболу чоловіча збірна України програла Кубі.

Матч завершився з рахунком 0:3 на користь кубинців.

Кваліфікація на Олімпіаду-2024
1 жовтня, 1 тур

Куба – Україна – 3:0 (25:16, 25:19, 25:18)

Українська команда грає у групі А, де також зустрінеться з Італією, Бразилією, Чехією, Німеччиною, Іраном та Катаром.

Для виходу на Олімпіаду необхідно посісти місце в топ-2 своєї групи.

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