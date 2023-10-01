Збірна України поступилася Кубі на старті кваліфікації на Олімпіаду-2024

Джерело - Чемпіон.
У першому турі кваліфікації на Олімпійські ігри-2024 з волейболу чоловіча збірна України програла Кубі.
Матч завершився з рахунком 0:3 на користь кубинців.
Кваліфікація на Олімпіаду-2024
1 жовтня, 1 тур
Куба – Україна – 3:0 (25:16, 25:19, 25:18)
Українська команда грає у групі А, де також зустрінеться з Італією, Бразилією, Чехією, Німеччиною, Іраном та Катаром.
Для виходу на Олімпіаду необхідно посісти місце в топ-2 своєї групи.
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