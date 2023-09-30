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Тупчій: Встаю без будильника о 5-й ранку

Сьогодні 16:42 230 0
Тупчій: Встаю без будильника о 5-й ранку
#Збірна України з волейболу, #Василь Тупчій

Джерело - Чемпіон.

Гравець збірної України з волейболу Василь Тупчій прокоментував підготовку до кваліфікації Олімпійських ігор-2024, в якій команда стартує вже сьогодні.

"Тренуємось по два рази в день. Трохи важко, бо спортзали без кондиціонерів, спекотно. Я ще ніяк не можу звикнути до цього часу - встаю без будильника приблизно о 5 ранку.

Добре, що поруч із готелем океан, після тренувань йдемо купатись. 29 вересня переїхали в готель, де живуть усі команди. Вже мали тренування у залі, де будемо грати. Великий зал, потрібно трішки часу, щоб звикнути".

Збірна України перший матч Олімпійської кваліфікації зіграє у Бразилії проти команди Куби, початок - 1 жовтня о 02:30 за київським часом.

Володимир Крупчук для Чемпіона

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