Тупчій: Встаю без будильника о 5-й ранку

Джерело - Чемпіон.
Гравець збірної України з волейболу Василь Тупчій прокоментував підготовку до кваліфікації Олімпійських ігор-2024, в якій команда стартує вже сьогодні.
"Тренуємось по два рази в день. Трохи важко, бо спортзали без кондиціонерів, спекотно. Я ще ніяк не можу звикнути до цього часу - встаю без будильника приблизно о 5 ранку.
Добре, що поруч із готелем океан, після тренувань йдемо купатись. 29 вересня переїхали в готель, де живуть усі команди. Вже мали тренування у залі, де будемо грати. Великий зал, потрібно трішки часу, щоб звикнути".
Збірна України перший матч Олімпійської кваліфікації зіграє у Бразилії проти команди Куби, початок - 1 жовтня о 02:30 за київським часом.
Володимир Крупчук для Чемпіона