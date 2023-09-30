Тупчій: Встаю без будильника о 5-й ранку

Гравець збірної України з волейболу Василь Тупчій прокоментував підготовку до кваліфікації Олімпійських ігор-2024, в якій команда стартує вже сьогодні.

"Тренуємось по два рази в день. Трохи важко, бо спортзали без кондиціонерів, спекотно. Я ще ніяк не можу звикнути до цього часу - встаю без будильника приблизно о 5 ранку.

Добре, що поруч із готелем океан, після тренувань йдемо купатись. 29 вересня переїхали в готель, де живуть усі команди. Вже мали тренування у залі, де будемо грати. Великий зал, потрібно трішки часу, щоб звикнути".