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ULTRAOCEANMEN: українець подолає 25 км задля збору на ЗСУ

Сьогодні 17:18 173 0
ULTRAOCEANMEN: українець подолає 25 км задля збору на ЗСУ
Фото з відкритих джерел

Джерело - Чемпіон.

30 вересня в італійському містечку Палермо відбудеться один з найскладніших запливів – ULTRAOCEANMEN. Впродовж 10 годин тридцять учасників з усього світу мають проплисти 25 кілометрів Середземним морем в межах острова Сицилія. Одним із них буде і наш земляк – український плавець-аматор Олексій Теряхін. Він планує не лише здолати дистанцію, а й привернути увагу європейців до повномасштабної війни в Україні.

OCEANMEN – це світова серія запливів у відкритому морі, в яких кожного місяця спортсмени долають різні за обсягом дистанції в таких наймальовничіших куточках, як-от Кюрасао, Дубай, Мадейра та навіть Київ.

Для Олексія заплив на таку ультравелику дистанцію не новий – у 2019 році він став першим українцем, який подолав Гібралтарську протоку між Іспанією та Марокко (за весь час протокою проплило лише близько 2500 осіб). У період підготовки до запливу Олексій також створив унікальний благодійний проєкт під назвою "Пливи до мети". Його мета – показати, що, незважаючи на відсутність спортивного минулого, можливе досягнення будь-яких цілей. Шестеро осіб віком 60+, жодним чином не пов’язані зі спортом, мали тренуватися під наставництвом Олексія, щоб здійснити аматорський заплив OCEANMEN на дистанції в 1.5 та 5 км влітку 2020 року на озері Орта в Італії.

Також Теряхін є засновником компанії “Арсенал Патріота”, яка займається виробництвом українських бронеплит. З початком війни у 2014 році їх було виготовлено вже майже 100 000 шт. Цьогоріч, разом з Міжнародною волонтерською організацією “Armoured Turtle” та ULTRAOCEANMEN, Олексій організовує збір коштів на британську броньовану гусеничну машину швидкої допомоги FV104 Samaritan для відомого підрозділу  “А” Служби безпеки України. Ця техніка може швидко дістатися і виконати евакуацію до чотирьох поранених військових навіть під обстрілами, і, таким чином, забезпечити евакуацію в межах “золотої години”, що рятує до 90% поранених. Вартість такого авто в новому стані – близько $100 тис. Фінальна мета благодійної кампанії – зібрати кошти на 6 таких швидких.

“ULTRAOCEANMEN продовжують підтримувати Україну та нашу ініціативу. В умовах, коли багато спортивних організацій повертають росіян до стартів, маю надію, що наш збір допоможе врятувати багато життів на фронті”, – прокоментував майбутній старт сам Олексій.

Підтримка благодійного збору коштів може значно підвищити  шанси на успішну евакуацію й допомогти у збереженні здоров’я поранених захисників.

Долучайтеся до збору за посиланням. PayPal: teryakhin@gmail.com. Підтримайте безпеку світу!

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