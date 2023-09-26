Діамантова ліга опублікувала календар змагань на 2024 рік

Фінал відбудеться у Брюсселі

Організатори Діамантової ліги, найпрестижнішої комерційної серії змагань з легкої атлетики, визначилися з календарем на сезон 2024 року.

Сезон офіційно розпочнеться парою етапів у Китаї: Сямен прийматиме змагання 20 квітня, Шанхай — 27-го.

Перший європейський етап відбудеться 30 травня в норвезькому Осло.

Розклад етапів

Сямен (Китай) — 20 квітня

Шанхай (Китай) — 27 квітня

Доха (Катар) — 10 травня

Рабат (Марокко) — 19 травня

Юджин (США) — 25 травня

Осло (Норвегія) — 30 травня

Стокгольм (Швеція) — 2 червня

Париж (Франція) — 7 липня

Монако — 12 липня

Лондон (Велика Британія) — 20 липня

Лозанна (Швейцарія) — 22 серпня

Сілезія (Польща) — 25 серпня

Рим (Італія) — 29 серпня

Цюрих (Швейцарія) — 5 вересня

Брюссель (Бельгія) — 13-14 вересня (фінал)

Раніше Магучіх виграла етап Діамантової ліги з найкращим результатом сезону.