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Діамантова ліга опублікувала календар змагань на 2024 рік

Фінал відбудеться у Брюсселі
Сьогодні 15:55 206 0
Діамантова ліга опублікувала календар змагань на 2024 рік
Фото - gettyimages
#Діамантова ліга

Джерело - diamondleague.com.

Організатори Діамантової ліги, найпрестижнішої комерційної серії змагань з легкої атлетики, визначилися з календарем на сезон 2024 року. 

Сезон офіційно розпочнеться парою етапів у Китаї: Сямен прийматиме змагання 20 квітня, Шанхай — 27-го.

Перший європейський етап відбудеться 30 травня в норвезькому Осло. 

Розклад етапів

  • Сямен (Китай) — 20 квітня
  • Шанхай (Китай) — 27 квітня
  • Доха (Катар) — 10 травня
  • Рабат (Марокко) — 19 травня
  • Юджин (США) — 25 травня
  • Осло (Норвегія) — 30 травня
  • Стокгольм (Швеція) — 2 червня
  • Париж (Франція) — 7 липня
  • Монако — 12 липня
  • Лондон (Велика Британія) — 20 липня
  • Лозанна (Швейцарія) — 22 серпня
  • Сілезія (Польща) — 25 серпня
  • Рим (Італія) — 29 серпня
  • Цюрих (Швейцарія) — 5 вересня
  • Брюссель (Бельгія) — 13-14 вересня (фінал)

Раніше Магучіх виграла етап Діамантової ліги з найкращим результатом сезону.

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