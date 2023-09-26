Діамантова ліга опублікувала календар змагань на 2024 рік

Джерело - diamondleague.com.
Організатори Діамантової ліги, найпрестижнішої комерційної серії змагань з легкої атлетики, визначилися з календарем на сезон 2024 року.
Сезон офіційно розпочнеться парою етапів у Китаї: Сямен прийматиме змагання 20 квітня, Шанхай — 27-го.
Перший європейський етап відбудеться 30 травня в норвезькому Осло.
Розклад етапів
- Сямен (Китай) — 20 квітня
- Шанхай (Китай) — 27 квітня
- Доха (Катар) — 10 травня
- Рабат (Марокко) — 19 травня
- Юджин (США) — 25 травня
- Осло (Норвегія) — 30 травня
- Стокгольм (Швеція) — 2 червня
- Париж (Франція) — 7 липня
- Монако — 12 липня
- Лондон (Велика Британія) — 20 липня
- Лозанна (Швейцарія) — 22 серпня
- Сілезія (Польща) — 25 серпня
- Рим (Італія) — 29 серпня
- Цюрих (Швейцарія) — 5 вересня
- Брюссель (Бельгія) — 13-14 вересня (фінал)
Раніше Магучіх виграла етап Діамантової ліги з найкращим результатом сезону.