Романчук відновить співпрацю з тренером Нагорним

Український плавець Михайло Романчук анонсував повернення до роботи під керівництвом тренера Петра Нагорного.

Про це розповів сам спортсмен.

"Наступний рік – олімпійський сезон, і все ж таки, я вирішив повернутися до свого другого батька, до Петра Нагорного, з яким ми пройшли дуже довгий шлях разом. Він мене знає, як ніхто інший, тому повертаюся в Україну та повертаюся до тренувань з ним.

У принципі, Петро Нагорний – це все, що мені потрібно на цей момент. Я знаю, що мені треба робити, як мені треба робити. Петро Борисович знає це ще краще за мене. Наразі мені потрібно сфокусуватися на собі, на своїй роботі, на своєму ментальному здоров’ї. Це першочергові завдання.

Наскільки я знаю, то з 22 жовтня у нас також планується гірський збір у Фон-Роме, це Франція. Петро Борисович їде з нами, все в нормі, це найголовніше для мене.

Ми спокійно з Берндом Беркханом (прим. – колишнім тренером) поговорили. Я просто сказав, що хочу додому, що мені дуже важко у Німеччині.

Звичайно, він спочатку засмутився, тому що ніхто не хоче втрачати такого спортсмена, як я. І ми досить непогано з хлопцями поладнали. Але, все ж таки, для мене в олімпійський рік важливіші мій результат та моє ментальне здоров’я. Якщо у мене все це буде, то на Олімпіаді також має все вийти", – сказав Романчук.