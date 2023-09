У Китаї відбулалася церемонія відкриття Азійських ігор

У китайському Ханчжоу на стадіоні Олімпійського спортивного центру пройшла церемонія відкриття ХІХ Азійських ігор.

Ігри спершу планували провести минулого року, однак вони були відкладені через пандемію COVID-19.

За новим розкладом змагання відбуватимуться у 6 містах Китаю з 23 вересня по 8 жовтня. У них візьмуть участь близько 12500 спортсменів з 45 країн.

Сі Цзіньпін: Китай співпрацюватиме з МОК, щоб підтримувати принцип неполітизації спорту

