Російський гімнаст потрапив до санкційного списку Канади

Джерело - Government of Canada.

Уряд Канади оголосив про запровадження санкцій проти росіян.

Про це повідомляє Government of Canada.

До санкційного списку увійшло 42 фізичні та 21 юридична особи, серед яких – олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Микита Нагорний.

Він є начальником головного штабу російської молодіжної військово-патріотичної мілітарної організації Юнармія, проти якої також введено санкції.

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