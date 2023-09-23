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Російський гімнаст потрапив до санкційного списку Канади

Сьогодні 15:59 174 0
Російський гімнаст потрапив до санкційного списку Канади

Джерело - Government of Canada.

Уряд Канади оголосив про запровадження санкцій проти росіян.

Про це повідомляє Government of Canada.

До санкційного списку увійшло 42 фізичні та 21 юридична особи, серед яких – олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Микита Нагорний.

Він є начальником головного штабу російської молодіжної військово-патріотичної мілітарної організації Юнармія, проти якої також введено санкції.

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