Україна здобула ліцензію на Олімпіаду-2024 у веслувальному слаломі

Вікторія Усі здобула олімпійську ліцензію

Джерело - Суспільне Спорт.

Українка Вікторія Ус здобула олімпійську ліцензію у веслувальному слаломі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Щоб отримати ліцензію на Олімпіаду-2024 необхідно було увійти до 12 найкращих спортсменок чемпіонату світу.

У півфіналі Ус стала 13-ю і не пройшла до фіналу. Проте їй вдалося здобути ліцензію завдяки двом британкам у топ-12, тому що одна країна могла претендувати тільки на одну ліцензію.

Раніше Желтяков завоював олімпійську ліцензію.

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