Головне
Зоря зіграла внічию з Гентом в 1 турі Ліги конференцій
Вчора 23:53 1137 1
Оболонь та Верес розписали нульову нічию в 9 турі УПЛ
Сьогодні 18:59 151
Жіноча збірна України поступилася Сербії у 1 турі Ліги націй
Сьогодні 18:50 213
Матч Зоря - Гент відвідала найменша кількість глядачів у першому турі єврокубків
Сьогодні 16:16 569
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 15:52 351931
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
Сьогодні 15:45 25135
Магучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки сезону
Сьогодні 14:40 380
Нагельсманн - новий головний тренер збірної Німеччини
Сьогодні 13:10 599
Україна опустилася ще на одну позицію в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 12:40 66823 7
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 11:13 83035 1
Прямі трансляції

Україна здобула ліцензію на Олімпіаду-2024 у веслувальному слаломі

Вікторія Усі здобула олімпійську ліцензію
Сьогодні 19:53 165 0
Україна здобула ліцензію на Олімпіаду-2024 у веслувальному слаломі
#Вікторія Ус

Джерело - Суспільне Спорт.

Українка Вікторія Ус здобула олімпійську ліцензію у веслувальному слаломі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Щоб отримати ліцензію на Олімпіаду-2024 необхідно було увійти до 12 найкращих спортсменок чемпіонату світу.

У півфіналі Ус стала 13-ю і не пройшла до фіналу. Проте їй вдалося здобути ліцензію завдяки двом британкам у топ-12, тому що одна країна могла претендувати тільки на одну ліцензію.

Раніше Желтяков завоював олімпійську ліцензію.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 351931
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 83035 1
Феномен: легендарний Роналдо святкує 47-річчя - ВІДЕО Феномен: легендарний Роналдо святкує 47-річчя - ВІДЕО 3080
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 25135
Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків 11392
Україна опустилася ще на одну позицію в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна опустилася ще на одну позицію в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА 66823 7
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40370
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8032 2
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 22807 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89237 1
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27814
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 34437 3