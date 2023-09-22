FIA визнав помилковим рішення не штрафувати Ферстаппена в Сінгапурі

Нідерландський гонщик тричі створював перешкоди суперникам

Джерело - Racing News 365.

На брифінгу Гран-прі в Японії суддя FIA Маттео Періні вирішив ігнорувати рішення не штрафувати гонщика Ред Буллу Макса Ферстаппена на етапі в Сінгапурі.

Про це повідомляє Racing News 365.

Періні, який обслуговує обидва гоночні вікенди припустив, що це було неправильне рішення не присуджувати Ферстаппену штраф у вигляді втрати трьох позицій на старті.

Нідерландський гонщик тричі створював перешкоди суперникам у кваліфікації в Маріна-Бей.

Раніше перервалися рекордні серії Ред Булл та Ферстаппена у Формулі-1.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!