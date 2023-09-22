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Ще 4 авто на передову: Favbet Foundation системно підтримує ЗСУ

Сьогодні 16:46 236 0
Ще 4 авто на передову: Favbet Foundation системно підтримує ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

Благодійний фонд Favbet Foundation за останній тиждень передав для потреб Збройних Сил України та інших Сил оборони 4 позашляховики підвищеної прохідності, повідомили представники фонду.

Зокрема, позашляховик Mitsubishi L200 уже працює в складі роти вогневої підтримки. Авто допомагає бійцям ефективно змінювати позиції та проводити евакуацію поранених з поля бою.

Підрозділи ЗСУ, зокрема стрілецький, отримали два позашляховики Nissan Navara. Вони уже підвищують ефективність дій Сил оборони на ключових ділянках фронту. Також Favbet Foundation передав бійцям спеціального підрозділу ЗСУ, який виконує бойові завдання на передових ділянках фронту, позашляховик Nissan Pathfinder.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 220 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 115 дронів різного типу, в тому числі ударного. Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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