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Магучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки сезону

Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки року
Сьогодні 14:40 148 0
Магучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки сезону
Фото - gettyimages
#Ярослава Магучіх

Джерело - European Athletics.

Ярослава Магучіх включена до списку номінантів на звання найкращої легкоатлетки сезону в Європі за версією European Athletics.

Цього року Магучіх виграла ЧС на відкритому повітрі, Євро в приміщенні, Європейські ігри та фінали Діамантової ліги.

До того ж із результатом 2.03 м Ярослава є лідером сезону. У голосуванні візьмуть участь, як прості вболівальники, так і експерти, журналісти та представники національних федерацій.

Також на це звання претендують Івана Вулета, Нафіссату Тіам, Марія Перес, Вільма Мурто, Наталя Качмарек, Катаріна Джонсон-Томпсон, Кілі Годжкінсон, Сіфан Хассан та Фемке Бол.

Голосування триватиме до 2 жовтня, а вже 21 жовтня будуть відомі імена переможців. 

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