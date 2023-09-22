Магучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки сезону

Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки року

Джерело - European Athletics.

Ярослава Магучіх включена до списку номінантів на звання найкращої легкоатлетки сезону в Європі за версією European Athletics.

Цього року Магучіх виграла ЧС на відкритому повітрі, Євро в приміщенні, Європейські ігри та фінали Діамантової ліги.

До того ж із результатом 2.03 м Ярослава є лідером сезону. У голосуванні візьмуть участь, як прості вболівальники, так і експерти, журналісти та представники національних федерацій.

Також на це звання претендують Івана Вулета, Нафіссату Тіам, Марія Перес, Вільма Мурто, Наталя Качмарек, Катаріна Джонсон-Томпсон, Кілі Годжкінсон, Сіфан Хассан та Фемке Бол.

Голосування триватиме до 2 жовтня, а вже 21 жовтня будуть відомі імена переможців.

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