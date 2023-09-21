Ред Булл не розглядає Лоусона як кандидата на місце в Альфа Таурі

Джерело - ESPN.
Альфа Таурі ухвалила рішення не надавати місце основного пілота Ліаму Лоусону в наступному сезоні.
Про це повідомляє ESPN.
Ред Булл збереже місця в Альфа Таурі за Даніелем Ріккардо та Юкі Цунодою.
Лоусон наразі заміняє в Альфа Таурі Ріккардо, який отримав травму. Ліам заробив свої перші очки у Формулі-1 на Гран-прі Сінгапуру.
Альфа Таурі може оголосити про склад на наступний сезон під час Гран-прі Японії, який відбудеться з 22 по 24 вересня.
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