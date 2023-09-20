S1mple увійшов до символічної збірної гравців за всю історію CS:GO

Джерело - BLAST.
Український снайпер NAVI Олександр "s1mple" Костилєв увійшов до символічної збірної найкращих гравців у історії CS:GO.
Про це повідомляє турнірний оператор BLAST.
Були визначені найкращі гравці на п’яти позиціях – капітан, снайпер, саппорт, люркер та ентрі. Українець займає позицію снайпера.
При складанні збірної враховували всі епохи про-сцени, рівень конкуренції, статистику та досягнення кіберспортсменів.
Нагадаємо, український кіберспортивний клуб Monte відкриває власну академію.
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