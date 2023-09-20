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S1mple увійшов до символічної збірної гравців за всю історію CS:GO

Були визначені найкращі гравці на п’яти позиціях
Сьогодні 19:37 121 0
S1mple увійшов до символічної збірної гравців за всю історію CS:GO
#S1mple

Джерело - BLAST.

Український снайпер NAVI Олександр "s1mple" Костилєв увійшов до символічної збірної найкращих гравців у історії CS:GO.

Про це повідомляє турнірний оператор BLAST.

Були визначені найкращі гравці на п’яти позиціях – капітан, снайпер, саппорт, люркер та ентрі. Українець займає позицію снайпера.

При складанні збірної враховували всі епохи про-сцени, рівень конкуренції, статистику та досягнення кіберспортсменів.

Нагадаємо, український кіберспортивний клуб Monte відкриває власну академію.

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