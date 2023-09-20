Жіноча збірна України втратила шанси кваліфікуватися на Олімпіаду-2024

На Олімпіаду вийдуть 2 найкращі команди з групи

Джерело - Суспільне.

Жіноча збірна України втратила шанси кваліфікуватися на Олімпійські ігри-2024 у Парижі з волейболу.

Це сталося це після поразки Китаю від Канади.

До завершення олімпійської кваліфікації українська команда проведе ще 3 матчі, в яких максимум здобуде 9 очок.

Сербія, Китай та Канада, які посідають перші 3 місця в групі, стали недосяжними для України.

На Олімпіаду вийдуть 2 найкращі команди з групи.

Напередодні жіноча збірна України програла Сербії.

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